Calcio Serie B, nuova tegola per il Cosenza: istanza arbitrale per il trasferimento di 4 calciatori

il caso

ROMA Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un’istanza arbitrale, ex art. 22, comma 2, del Regolamento Agenti Sportivi del Coni, presentata dalla Football Trade S.r.l., in persona dell’Agente Sportivo, Amministratore Unico e Legale Rappresentante, con poteri di gestione, sig. Paolo Paloni, contro il Cosenza Calcio S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Eugenio Guarascio, in virtù di quattro distinti contratti di mandato, affinché la suddetta istante curasse gli interessi della Società intimata, prestando la propria opera di rappresentanza, consulenza ed intermediazione in relazione rispettivamente al trasferimento del calciatore Gianmarco Ingrosso (contratto di mandato sottoscritto in data 10 settembre 2020 e con validità sino al 30 settembre 2020), alla cessione temporanea del calciatore Ben Lhassine Kone (contratto di mandato sottoscritto in data 15 settembre 2020 e con validità sino al 30 settembre 2020), al trasferimento del calciatore Davide Petrucci (contratto di mandato sottoscritto in data 5 ottobre 2020 e con validità sino al 6 ottobre 2020) e al trasferimento delle prestazioni sportive presso altra Società del calciatore Daniele Liotti (contratto di mandato sottoscritto in data 5 gennaio 2022 e con validità fino al 2 febbraio 2022).

