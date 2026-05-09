Sergio Mattarella rende omaggio ad Aldo Moro in via Caetani

Giorno della Memoria delle vittime del terrorismo

ROMA Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha deposto questa mattina una corona di fiori in via Caetani, a Roma, nel luogo in cui il 9 maggio 1978 fu ritrovata la Renault 4 rossa con il corpo senza vita di Aldo Moro, presidente della Democrazia Cristiana. La cerimonia si è svolta nel 48° anniversario dell’uccisione dello statista, sequestrato dalle Brigate Rosse il 16 marzo 1978 e assassinato dopo 55 giorni di prigionia. Davanti alla lapide che ricorda il tragico evento, il Capo dello Stato ha reso omaggio alla memoria di Moro, simbolo delle vittime del terrorismo che ha segnato la storia repubblicana. Accanto al Presidente della Repubblica Mattarella erano presenti il presidente del Senato, Ignazio La Russa, il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, il presidente della Corte Costituzionale, Giovanni Amoroso, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e rappresentanti delle amministrazioni locali. Dopo la commemorazione in via Caetani, il Presidente Mattarella si è recato a Palazzo Madama per partecipare alle celebrazioni del “Giorno della Memoria dedicato alle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice”, istituito nel 2007 e celebrato ogni anno il 9 maggio.