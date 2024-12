Europa League, impresa Lazio contro l’Ajax

coppe europee di calcio

AMSTERDAM La splendida Lazio di Baroni vince anche ad Amsterdam 3-1 contro l’Ajax di Farioli e si conferma in testa al maxi-girone di Europa League. Tchaouna apre le danze all’11’ su assist di Castellanos, con i padroni di casa pericolosi con un colpo di testa di Brobbey. Nella ripresa pareggio immediato di Traorè, ma i biancocelesti reagiscono subito con Dele-Bashiru, bravo a coronare una buona iniziativa di Zaccagni. Pedro chiude i conti con un sinistro a giro perfetto dopo un contropiede magistrale di Tavares e Tchaouna.

La partita

La Lazio cala il tris alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam, dove batte 3-1 l’Ajax con una prova autorevole che la mantiene in vetta nella classifica di Europa League e ad un passo dalla qualificazione diretta agli ottavi di finale. I biancocelesti, in campo senza il supporto dei propri tifosi a cui è stata vietata la presenza, si impongono grazie ai gol di Tchaouna, Dele-Bashiru e Pedro; momentaneo 1-1 per gli olandesi di Traoré. In classifica la squadra di Baroni sale a quota 16, mentre i lancieri restano fermi a 10. Nella settima giornata, il 23 gennaio, la Lazio ospita la Real Sociedad, mentre l’Ajax farà visita ai lettoni del Rigas.

La prima occasione della partita è per gli olandesi al 5′. Traorè in area rientra sul sinistro e calcia a giro sul secondo palo, la conclusione è di poco fuori. Al 9′ i lancieri rischiano molto con la costruzione bassa, mettendo in difficoltà il portiere Pasveer: rilancio addosso a Castellanos, ma il rimpallo finisce fuori. Al 12′ i biancocelesti sbloccano la partita: recupero palla di Dia nella trequarti olandese, Rovella appoggia subito a Castellanos, che di esterno serve magnificamente Tchaouna: taglio in area al centro da destra e sinistro vincente. Al 19′ Ajax a un passo dal pari: un perfetto schema da calcio d’angolo libera Rensch al cross in area. Brobbey arriva di testa da solo sul pallone, ma manda clamorosamente a lato. Al 23′ altro rischio preso dai padroni di casa con un retropassaggio pericoloso al portiere Pasveer. Castellanos tenta ancora il recupero, ma viene anticipato dal portiere avversario. Nello slancio subisce un colpo, ma l’intervento di Pasveer è regolare e sul pallone. Al 28′ tiro da fuori area di Castellanos, fuori di poco. Alla mezz’ora colpo di testa di Brobbey su cross di Berghuis da sinistra con palla di poco fuori alla sinistra di Mandas. Il portiere greco era comunque sulla traiettoria. Al 34′ grande azione dell’Ajax che entra addirittura in area piccola col pallone. Brobbey, marcato spalle alla porta, scarica dietro per Traorè che va al tiro ribattuto da Dele-Bashiru. Al 38′ ammonizione per Hato per un fallo su Gigot. Al 40′ Castellanos viene smarcato benissimo in area, ma invece di tirare al volo preferisce mettere il pallone in mezzo e sciupa tutto. Nel recupero della prima frazione giallo a Rovella per un intervento troppo irruento su Godt.

Lo striscione

I tifosi dell’Ajax sono solidali con quelli della Lazio, ai quali le autorità di Amsterdam hanno vietato di seguire la loro squadra in trasferta, nonostante in quasi tremila avessero già acquistato il biglietto della partita (e anche il volo a/r per Amsterdam). Così nel settore ospiti della Johan Cruijff Arena, che è vuoto, campeggia uno striscione (sembra sia stato messo fin da ieri sera) con la scritta “Football without fans is nothing”, ovvero “Il calcio senza tifosi è niente”. Il messaggio è chiaro.

L’altra romana (e la Fiorentina in Conference)

Nell’altra partita di Europa League la Roma batte 3-0 i portoghesi del Braga e l’Olimpico torna ad applaudire la squadra mentre Pellegrini torna al gol. Il tecnico Ranieri: «Siamo all’inizio della storia».

In Conference League, Fiorentina straripante: ne fa sette al Lask, per i viola la qualificazione tra le prime otto della competizione è sempre più vicina, evitando così il turno di febbraio 2025.