Riattivato il reparto di Medicina dell’ospedale di Trebisacce, Straface: «Evento storico»

i servizi

REGGIO CALABRIA «Con la riattivazione del reparto di Medicina ed il riordino e l’attivazione dei servizi del presidio ospedaliero di Trebisacce, deliberato oggi dal direttore generale dell’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza, questo territorio oggi registra un evento storico». Lo afferma, in una dichiarazione, il consigliere regionale Pasqualina Straface, presidente della commissione Sanità, esprimendo «soddisfazione per questo importante risultato che si deve all’impegno, all’abnegazione e all’attenzione del commissario ad acta della Sanità della Calabria – afferma – e presidente della Giunta regionale, Roberto Occhiuto».

I posti letto sono 29

«Con il potenziamento delle risorse umane e strumentali e la conseguente disponibilità dei necessari servizi di supporto – aggiunge Straface – si sono ripristinate le condizioni per garantire la riattivazione del reparto di Medicina generale, che disporrà di 21 posti letto ordinari, quattro posti letto in Day hospital ed ulteriori quattro in DH multidisciplinare. Afferiscono al reparto di Medicina generale, gli ambulatori presenti di Ematologia, Gastroenterologia con Endoscopia digestiva, Geriatria e Diabetologia e l’ambulatorio di Ecocolordoppler ed il DH multidisciplinare. I servizi di Radiologia, Cardiologia, Anestesia, il Laboratorio di analisi, l’ambulatorio di Chirurgia generale saranno a supporto dell’erogazione di prestazioni e consulenze interne al reparto di Medicina e del Pronto soccorso. Il servizio di Telecardiologia, gestito dall’Unità operativa complessa di Cardiologia di Castrovillari, sarà attivato anche nel reparto di Medicina, nelle more della piena operatività a regime del servizio di Cardiologia. L’attivazione dei rimanenti reparti e servizi è subordinata al completamento dei lavori di ristrutturazione delle sale operatorie».