Fiamme vicino all’area archeologica di Sibari, intervengono i vigili del fuoco – VIDEO

la paura e i soccorsi

CASSANO ALL’IONIO Dopo le alluvioni, il rischio fiamme: non c’è pace per l’antica Thurii. Un vasto incendio a pochi metri dal museo della Sibaritide si è propagato in serata, arrivando a minacciare l’area archeologica già piagata dai cilconi di inizio anno e ripartita non senza difficoltà, ora che la stagione estiva si avvicina e il polo guidato da Filippo Demma si prepara ad accogliere i visitatori. Le fiamme sono visibili anche dagli automobilisti di passaggio dalla statale 106 ma al momento la situazione non sembra destare molte preoccupazioni, anche grazie all’intervento tempestivo dei mezzi dei vigili del fuoco.

Iacobini: rogo doloso, lo scenario si ripete

«Ancora un incendio ai margini del museo – commenta il sindaco Gianpaolo Iacobini – e del parco archeologico di Sibari. Come ogni anno, a ridosso dell’estate, in aggiunta ad atti vandalici piccoli e grandi quali quelli, ad esempio, che nel 2025 portarono al danneggiamento delle idrovore a servizio di parte dell’area archeologica. Lo scenario si ripete dunque, una volta ancora. Rogo doloso, fortunatamente sotto controllo anche grazie al provvidenziale intervento dei Vigili del Fuoco, come conferma la direzione del Parco. Una buona notizia che non cancella timori e preoccupazioni: chiederò formalmente al Prefetto di attivare misure specifiche a sicurezza del sito. Sibari non si tocca. La sua storia nemmeno».