Bimbo vibonese morto a Cosenza, i genitori: «La Procura dia risposte»

il dramma di una famiglia

VIBO VALENTIA «Verità e giustizia» ma soprattutto «una risposta» sulle ragioni del decesso di un bimbo di soli quattro mesi entrato in codice bianco il 29 settembre 2025 all’ospedale Jazzolino di Vibo Valentia e divenuto “codice rosso” in poco tempo tanto da essere trasferito con urgenza all’ospedale Annunziata di Cosenza per finire in terapia intensiva sino al decesso avvenuto il 3 ottobre 2025. Nell’immediatezza dei fatti, la Procura di Cosenza ha sequestrato la cartella clinica, aperto un’inchiesta per far luce sul decesso e disposto l’autopsia. Da allora, però solo il silenzio e nessuna risposta dall’autorità giudiziaria. Un silenzio rotto ora dai genitori del piccolo Leonardo – Giuseppe Currà e Katia Nesci – che, attraverso l’avvocato Tommaso Zavaglia, hanno inoltrato una lettera aperta per avere una risposta dalla Procura di Cosenza. «L’assenza di risposte ci sta lacerando lentamente, mentre continuiamo ad attendere degli sviluppi che tardano ad arrivare. Si badi: non cerchiamo un colpevole a tutti i costi. La domanda di giustizia che poniamo è l’individuazione certa delle cause del decesso. Ci serve per andare avanti, per ridefinire le coordinate delle nostre vite, per dare un senso a una morte che, umanamente, un senso non ha. Il nostro – sottolineano i genitori del piccolo – è dunque un grido di dolore indirizzato a chi sta svolgendo le indagini: vogliamo una risposta. Il 3 maggio Leonardo avrebbe compiuto il suo primo anno e quella prima candelina non è stata spenta. Solo un assordante silenzio nel giorno in cui avremmo dovuto e voluto sentire risate e voci in festa. Nella triste consapevolezza che niente e nessuno potrà riportarlo da noi, la verità potrà almeno ridarci un po’ di pace». (Agi)