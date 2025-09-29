Dramma all’ospedale di Cosenza, morto un bambino di 4 mesi trasferito da Vibo

La ricostruzione

COSENZA È deceduto nel reparto di Neonatologia dell’ospedale di Cosenza il piccolo di appena 4 mesi giunto da Vibo Valentia. Secondo quanto si è appreso, il neonato ha avuto un malore ed era stato portato all’ospedale “Jazzolino” di Vibo e poi trasferito d’urgenza a Cosenza in elisoccorso. Il piccolo è stato subito ricoverato nel reparto di terapia intensiva neonatale. Ma nonostante le cure il suo cuore ha smesso di battere. Da chiarire le cause del malore. (AGI)