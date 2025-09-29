Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 22:02
La ricostruzione

Dramma all’ospedale di Cosenza, morto un bambino di 4 mesi trasferito da Vibo

Il piccolo era stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva neonatale

Pubblicato il: 29/09/2025 – 22:02
COSENZA È deceduto nel reparto di Neonatologia dell’ospedale di Cosenza il piccolo di appena 4 mesi giunto da Vibo Valentia. Secondo quanto si è appreso, il neonato ha avuto un malore ed era stato portato all’ospedale “Jazzolino” di Vibo e poi trasferito d’urgenza a Cosenza in elisoccorso. Il piccolo è stato subito ricoverato nel reparto di terapia intensiva neonatale. Ma nonostante le cure il suo cuore ha smesso di battere. Da chiarire le cause del malore. (AGI)

