La ricostruzione
Dramma all’ospedale di Cosenza, morto un bambino di 4 mesi trasferito da Vibo
Il piccolo era stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva neonatale
Pubblicato il: 29/09/2025 – 22:02
COSENZA È deceduto nel reparto di Neonatologia dell’ospedale di Cosenza il piccolo di appena 4 mesi giunto da Vibo Valentia. Secondo quanto si è appreso, il neonato ha avuto un malore ed era stato portato all’ospedale “Jazzolino” di Vibo e poi trasferito d’urgenza a Cosenza in elisoccorso. Il piccolo è stato subito ricoverato nel reparto di terapia intensiva neonatale. Ma nonostante le cure il suo cuore ha smesso di battere. Da chiarire le cause del malore. (AGI)
