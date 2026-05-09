Shock nel Vibonese: ragazzino in casa quando entrano i ladri (che prima di fuggire cercano soldi e preziosi)

indagano i carabinieri

MILETO Momenti di paura oggi, intorno alle 13.30, a Mileto (Vibo Valentia) quando due uomini, presumibilmente col volto travisato, sono entrati in un’abitazione sita in centro per fare un furto trovandosi però davanti un ragazzino di 13 anni, figlio dei proprietari della casa, in quel momento assenti. I due, nonostante la presenza del minore, dopo averlo rassicurato che non gli sarebbe capitato nulla, si sono messi a rovistare nelle varie stanze in cerca di denaro e oggetti preziosi ma, a quanto risulta, non avrebbero portato via nulla. A quel punto, temendo che i genitori del 13enne potessero far rientro da un momento all’altro hanno abbandonato i locali dileguandosi. In seguito i genitori hanno chiamato i carabinieri. Sono state pertanto avviate le ricerche dei ladri e visionate le telecamere della zona. Per il piccolo solo un grande spavento ma nessuna conseguenza fisica. (Ansa)