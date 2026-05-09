Aperto il Villaggio del Giro d’Italia: il piccolo grande segnale di rinascita di Catanzaro

l’evento

CATANZARO Lì dove pochi mesi fa c’erano fango e devastazione oggi ci sono colori, soprattutto il rosa, biciclette, stand e allegria. La piccola rinascita di Catanzaro dopo i giorni terribili del ciclone invernale che hanno colpito soprattutto il quartiere Lido è nell’inaugurazione del Villaggio del Giro d’Italia, che il capoluogo di regione ospita da oggi fino a martedì per la prima tappa italiana della nuova edizione della corsa ciclistica più amata dagli italiani (il 12 maggio da Catanzaro a Cosenza). Il taglio del nastro ha aperto quattro giorni di festa per Catanzaro e per la Calabria, con le istituzioni che hanno unito le forze per portare nella nostra terra un evento non inedito ma comunque storico, se non il più formidabile uno dei più formidabili veicoli di marketing territoriale, una vetrina straordinaria per dare della Calabria un’immagine finalmente diversa. Anche questo è stato il senso dell’inaugurazione del Villaggio del Giro d’Italia, alla quale hanno partecipato, oltre ai dirigenti Rcs, la società che organizza la Corsa Rosa, i rappresentanti istituzionali del territorio.

Gli interventi

Per il sindaco, Nicola Fiorita, «il Giro è un’occasione per valorizzare non solo il Paese, ma anche Catanzaro, dal porto al parco. Siamo orgogliosi di dimostrare che Catanzaro è capace di organizzare grandi eventi. Mi piace poi sottolineare l’unità di intenti con le altre istituzioni, mentre mi dispiace aver dovuto assistere a polemiche inutili, soprattutto quando la città si presenta su un palcoscenico nazionale. La Regione Calabria sostiene un grande sforzo organizzativo per portare qui due tappe del Giro, e discussioni sterili rischiano solo di danneggiare l’immagine della città». Filippo Mancuso, vicepresidente della Regione, ha sostenuto a sua volta: «Catanzaro continua a essere protagonista di grandi eventi nazionali, dal Capodanno Rai alla partenza del Giro d’Italia. La Calabria dimostra di saper organizzare manifestazioni importanti e attirare l’attenzione nazionale. La Regione ha sostenuto l’evento confermando come sua strategia il rafforzamento del marketing territoriale e c’è fiducia nel fatto che la città farà un’ottima figura». Secondo Amedeo Mormile, presidente della Provincia, «il ciclismo unisce sport e valorizzazione del territorio, e Catanzaro e la Calabria offrono scenari unici, dal mare al Parco della Biodiversità Mediterranea. Ancora una volta dimostriamo capacità organizzativa, attenzione alla sostenibilità e di essere all’altezza di grandi eventi nazionali». Un messaggio infine anche dal prefetto Castrese De Rosa: «Dietro questo evento c’è stato un grande lavoro di squadra portato avanti per mesi tra istituzioni, organizzatori, volontari e forze dell’ordine. Un impegno importante per valorizzare l’immagine di Catanzaro e sostenere lo sviluppo del territorio». (c. a.)

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