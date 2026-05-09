pallavolo femminile

ROMA Neonata e già promossa. Parte benissimo l’avventura della Ferraro Volley Roma, squadra femminile di pallavolo che oggi festeggia la promozione in B1: “AbB1amo scritto la storia!” si legge in un post della squadra romana che però ha un’anima calabrese, essendo stata fondata da Antonio Ferraro della Ferraro S.p.A., affermata realtà italiana che partendo da Lamezia Terme si è specializzata nella realizzazione di grandi opere e architetture complesse, costruendo la propria mission anche nel mondo dello sport con la costruzione in Italia di importanti impianti sportivi, stadi e palazzetti. Era inizio ottobre quando Ferraro S.p.A. ha compiuto il passo successivo, ispirato dall’idea di costruire un’appassionante avventura agonistica, creando nel contempo una “culla del talento” che desse alle più giovani l’opportunità di socializzare e crescere attraverso i principi dello sport e i più corretti stili di vita. Dopo pochi mesi, ecco già il primo – meritato – successo. Oggi le ragazze della Ferraro hanno battuto a Porto Torres la Asd Quadrifoglio Volley e siglato la promozione in B1, sorpassando la ICS Volley S. Lucia.