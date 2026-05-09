Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 20:41
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

strade pericolose

Ennesimo incidente sulla statale 106, un ferito nel tratto crotonese

Intervento dei vigili del fuoco di Crotone all’altezza di Strongoli Marina, nei pressi della Biomasse

Pubblicato il: 09/05/2026 – 20:14
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Ennesimo incidente sulla statale 106, un ferito nel tratto crotonese

STRONGOLI – Incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi lungo la Strada Statale 106, all’altezza di Strongoli Marina, nei pressi della Biomasse. Coinvolte due autovetture. Ferito uno dei conducenti, soccorso dal personale del 118 e successivamente trasportato in ospedale per le cure del caso. L’allarme è scattato poco dopo le 18:30. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Crotone, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza dell’area e dei veicoli coinvolti. Presenti anche gli agenti della Polizia Stradale e il personale Anas, che hanno effettuato i rilievi necessari e gestito la viabilità. Il traffico ha subito rallentamenti per circa un’ora.

Argomenti
Ennesimo incidente sulla statale 106
Importanti
incidente biomasse strongoli
incidente strongoli
un ferito nel tratto crotonese
vigili del fuoco crotone
Categorie collegate
Cronaca
Crotone
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x