Corigliano Rossano, dipendente della polizia locale accusato di stalking

CORIGLIANO ROSSANO Gli agenti del Commissariato di polizia di Corigliano Rossano hanno dato esecuzione all’ordine di applicazione di misura cautelare consistente nel divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa emessa dal gip del Tribunale di Castrovillari Biagio Politano su richiesta del pm Veronica Rizzaro nei confronti di un 58enne residente a Corigliano Rossano e dipendente della polizia locale.

Le indagini sono partite da una denuncia-querela per atti persecutori presentata nei confronti del suo ex compagno dalla vittima, agli inizi di novembre.

Una storia come, purtroppo, se ne sentono molte: l’uomo, incapace di accettare la fine di una relazione durata circa dieci anni, avrebbe molestato l’ex compagna per impedirle di avere una serena vita sociale, denigrandola con chiunque e soprattutto con i soggetti con i quali pensava che lei avesse intrapreso un rapporto sentimentale.

L’attività dello stalker è andata avanti con incessanti pedinamenti nei pressi dell’abitazione e nei luoghi frequentati dalla donna, anche durante i turni di servizio. La vittima sarebbe stata tempestata stessa con chiamate e messaggi telefonici offensivi e costretta a vivere in uno stato costante di ansia e di paura al punto da dover cambiare le proprie abitudini per preservare la propria incolumità. La delicata e rapida attività di polizia giudiziaria, di concerto con gli Uffici della Procura di Castrovillari sotto le direttive del procuratore capo D’Alessio Alessandro, ha consentito così l’emissione del decreto da parte del Tribunale di Castrovillari. (lu.la.)