Omicidi nel Crotonese, chiesti 30 anni per Angelo Greco

CATANZARO I primi anni ’90 sono stati feroci e sanguinosi nel Crotonese e tra le famiglie del territorio di Cutro in particolare. Oggi si fanno i conti con gli ultimi scampoli di quella sanguinosa faida.

Il sostituto procuratore della Dda Domenico Guarascio ha discusso oggi, davanti al gup di Catanzaro Pietro Carè, su due processi riuniti nei confronti di Angelo Salvatore Cortese, collaboratore di giustizia, e Angelo Greco, entrambi accusati di omicidio.

Greco e Cortese hanno un procedimento in comune, quello per l’omicidio di Rosario Ruggiero, falegname, detto “tre dita”, assassinato il 24 giugno 1992 a Cutro. Ruggiero nel 1977 aveva ucciso Luigi Valerio, padre del collaboratore Antonio. La vittima aveva 45 anni, era da poco uscita di prigione ed è stata uccisa nella sua falegnameria da un commando fuggito a bordo di una Croma poi data alle fiamme.

Il pentito Cortese risponde di quattro omicidi in tutto, oltre a quello di Ruggiero: Carmine Lazzaro (assassinato il 16 agosto del 1992 a Steccato di Cutro), Antonio Villirillo (assassinato il 5 gennaio 1993 a Cutro) e Marcello Galdini, detto “Ponghino”, (freddato il 15 settembre 1992 a Cutro, una settimana dopo la morte di “tre dita”).

Il pm ha chiesto la condanna a 30 anni di reclusione per Angelo Greco, mentre per il collaboratore Angelo Salvatore Cortese ha chiesto 8 anni e 6 mesi per tutti e 4 gli omicidi. (ale. tru.)