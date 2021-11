Emergenza Covid all’ospedale di Cosenza, l’Asp corre ai ripari: attivati posti letto in altri presìdi

COSENZA «Ho già predisposto l’attivazione di 18 posti letto nell’ospedale Giannettasio di Rossano e saranno disponibili a partire da domani 28 novembre». A comunicarlo è il commissario straordinario dell’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza, Vincenzo La Regina. «In considerazione dell’eccezionale pressione assistenziale registrata in queste ore all’ospedale Annunziata di Cosenza – spiega La Regina – domattina inizierà il trasferimento dei pazienti grazie all’immediata attivazione dei 18 posti letto che andranno ad aggiungersi ai 18 già disponibili e attualmente occupati da pazienti in cura. L’azione di rafforzamento proseguirà anche nei prossimi giorni con l’attivazione di ulteriori 16 posti letto all’interno dell’ospedale di Acri che in tal modo consentirà di offrire una risposta assistenziale direttamente sul territorio con l’obiettivo di attenuare le difficoltà registrate dall’azienda ospedaliera di Cosenza. Inoltre – conbclude il commissario dell’Asp cosentina – se sarà necessario saranno riconvertiti posti letto di terapia intensiva no Covid a terapia intensiva Covid». Il commissario dell’Asp di Cosenza La Regina coglie l’occasione – conclude – «per invitare nuovamente la popolazione a vaccinarsi, l’aiuto più concreto per evitare una nuova emergenza».