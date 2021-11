Maltempo, per domani la Protezione civile lancia l’allerta rossa per la Calabria

ROMA In arrivo un’ulteriore ondata di maltempo soprattutto al Sud e in parte al Centro: la Protezione Civile lancia per domani allerta rossa su parte della Calabria e della Basilicata; allerta arancione su settori di Campania, Basilicata e Calabria; allerta gialla su Umbria e Lazio, sui restanti settori di Campania, Basilicata e Calabria, e su parte di Abruzzo, Molise, Sicilia e Toscana. Il sistema perturbato, già attivo sul Bacino Mediterraneo occidentale – spiega il Dipartimento – continua a determinare una fase di maltempo sulle regioni centro-meridionali italiane, con precipitazioni diffuse e persistenti sulle aree meridionali tirreniche peninsulari e con ventilazione sostenuta proveniente dai quadranti occidentali su gran parte delle regioni. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse che estende i precedenti. L’avviso prevede dalla serata di oggi, sabato 27 novembre, venti da forti a burrasca sud-occidentali, sui settori costieri del Lazio e il persistere di venti da forti a burrasca sud-occidentali, sui settori costieri di Toscana, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia. Si segnalano mareggiate lungo le coste esposte. Dalle prime ore di domani, domenica 28 novembre, inoltre, si prevede il persistere di precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori tirrenici di Campania, Basilicata e Calabria settentrionale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e locali forti raffiche di vento.