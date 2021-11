Napoli, mamma incinta non vaccinata muore. Aveva partorito due bimbi

NAPOLI È morta di Covid a 31 anni Alessandra De Rosa. La donna, ricoverata da metà ottobre in terapia intensiva al Policlinico di Napoli, aveva contratto il virus durante la gravidanza. Non era vaccinata. Le sue condizioni erano peggiorate rapidamente tanto che i gemellini che aspettava erano stati fatti nascere prematuri mentre lei era sedata. Anche i piccoli sono risultati positivi al Covid, ma ora sono in discrete condizioni di salute. Come riportano i siti locali, la storia di Alessandra, originaria di Arzano (Napoli), si è evoluta velocemente, in circa un mese. Ricoverata a metà ottobre, la donna, già madre di tre figli, è subito finita in terapia intensiva. Da allora non si è più ripresa. I gemellini sono nati poco dopo. Ognuno di loro pesava meno di un chilo.