Così cambia il Decreto Calabria. L’ok del Senato per maggiori controlli e assunzioni

ROMA È arrivato in Senato l’ok al maxiemendamento al Decreto Fiscale che introduce modifiche al Decreto Calabria bis sulla sanità regionale. Rispetto alla stesura originaria dell’emendamento, che di fatto configurava una sorta di super struttura commissariale, il nuovo testo si è un po’ “alleggerito”, ma introduce comunque novità sostanziali che dovrebbero rendere più operativa e incisiva l’azione al commissario Roberto Occhiuto. Nel dettaglio l’emendamento approvato al senato prevede diversi interventi, tra cui l’autorizzazione all’assunzione via Agenas di 40 unità di personale da destinare al supporto del commissario e che potranno anche operare nel dipartimento Salute della Regione. Inoltre, è consentito il reclutamento di nuovi esperti per il controllo di fatture e pagamenti delle Aziende sanitarie e ospedaliere, la sospensione delle spese legate alla mobilità passiva – che ogni anno superano i 320 milioni di euro – e un contributo di solidarietà di 120 milioni per gli anni 2024-2025.