Covid, riunione operativa in Cittadella. Occhiuto: «Sprint sui vaccini e più posti letto»

CATANZARO E’ attualmente in corso nella Cittadella regionale un incontro del presidente della Regione e commissario alla sanità Roberto Occhiuto con le aziende sanitarie provinciali, i relativi dipartimenti di prevenzione e le aziende ospedaliere sulla gestione dell’emergenza Covid. Con l’aumento dei contagi si pensa a degli interventi tempestivi per limitare l’impatto della quarta ondata. Al centro del dibattito la riorganizzazione ospedaliera con incremento dei posti letto e la spinta verso una campagna vaccinale ancora più efficace.

«Correre sui vaccini. La Calabria ha superato il target di Figliuolo»

«Il generale Figliuolo, in merito alla campagna vaccinale, aveva dato dei target alle diverse Regioni per i primi giorni di dicembre. Noi – ha dichiarato oggi Occhiuto al Giornale Radio Rai – invece di fare 12.500 somministrazioni, l’altro ieri ne abbiamo fatte 15mila, e ieri quasi 13mila». «La Calabria ha una platea numericamente meno consistente rispetto alle altre Regioni, anche perché da noi la campagna vaccinale è partita con ritardo, nonostante questo abbiamo avuto dati straordinari di aumento delle vaccinazioni. Per quanto riguarda il sistema sanitario regionale, stiamo lavorando per avere una reale cognizione del debito, e stiamo intervenendo per aumentare il numero delle terapie intensive dedicate all’emergenza Covid. E poi sto agendo per riorganizzare il sistema dell’emergenza-urgenza: spesso muoiono calabresi perché le ambulanze vanno in giro senza medici. Stiamo, infine, – ha concluso Occhiuto – ricostruendo il Dipartimento della Salute della Regione e accelerando il Piano operativo che ci permetterà di spendere le risorse europee del Pnrr destinate alla sanità e all’assistenza territoriale».

Il video del meeting