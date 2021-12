Rapina ad un esercizio commerciale a Cosenza, arrestate tre persone – VIDEO

COSENZA Nelle prime ore di oggi venerdì 3 dicembre, a Cosenza, i militari della Compagnia di Cosenza hanno dato esecuzione ad un’ordinanza dispositiva di 3 misure cautelari degli arresti domiciliari nei confronti di altrettanti soggetti, ritenuti responsabili, a vario titolo, dei reati di “rapina aggravata in concorso” e “detenzione abusiva di munizionamento”. I provvedimenti emessi dal Gip presso il Tribunale di Cosenza, su richiesta della Procura della Repubblica, costituiscono l’epilogo di un’attività investigativa condotta dalla Stazione Carabinieri di Cosenza principale nel periodo compreso tra marzo e luglio 2021, concernente una rapina ai danni di un esercizio commerciale del capoluogo bruzio avvenuta nella serata dello scorso 12 marzo 2021.

L’indagine

I militari sono riusciti a captare i collegamenti ed i ruoli ricoperti dai soggetti resisi responsabili della rapina. Uno dei tre uomini, avrebbe fatto entrare gli altri due complici, che avrebbero legato i polsi del dipendente dell’esercizio commerciale con delle fascette e successivamente, avrebbero riempito un borsone con i contanti sottratti dalla cassaforte sotto il bancone e con gli oggetti in oro prelevati da un’altra cassaforte. Prima di andar via, inoltre, avrebbero staccato l’hard disk delle telecamere di videosorveglianza, portandolo via con sé all’interno del borsone. Per questi motivi, valutando come assolutamente sussistenti le esigenze cautelari, il Gip ha applicato, nei confronti degli indagati, le tre misure cautelari degli arresti domiciliari.

Il video