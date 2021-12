Confartigianato Calabria protagonista alla Fiera internazionale

CATANZARO Confartigianato Imprese Calabria protagonista della Fiera Internazionale “Artigiano in Fiera” che da oggi a domenica 12 dicembre, si terrà nei padiglioni di Fieramilano (Rho), ospitando 1800 espositori e oltre 80 Paesi da tutto il mondo.

Aperta tutti i giorni dalle 10 alle 23, la Fiera rappresenta una importante vetrina per espositori e artigiani provenienti da ogni regione italiana, da tutta Europa – dove spiccano Francia, Ungheria, Spagna e Portogallo – e da tantissimi Paesi esteri, tra cui diversi Stati del Nord Africa, come Marocco e Tunisia (e ci sarà il debutto dell’Algeria).

Lunedì 6 e martedì 7 dicembre, Confartigianato Calabria sarà il motore organizzativo delle iniziative dedicate alla promozione dell’artigianato della nostra regione: due giorni intensi, ricchi di eventi, dibattiti, degustazioni che si svolgeranno nell’area istituzionale della Regione Calabria, per promuovere le produzioni identitarie, ma anche l’artigianato artistico e innovativo, comparto determinante per l’economia regionale e soprattutto per lo sviluppo di nuova economia e occupazione in particolare per quanto riguarda i borghi e le aree interne.

A tal proposito il 6 dicembre alle ore 15,30 si terrà un incontro nel quale verrà presentato il progetto FADO “Fabbrica artigianale diffusa e ospitale”, un progetto che mette in correlazione le produzioni artigianali identitarie con la comunità locale. Incentivando e realizzando un sistema produttivo diffuso di fatto diventa anche un percorso di conoscenza ed esperienziale, che partirà nel 2022 con un progetto sperimentale nel territorio della Locride che sarà realizzato da Confartigianato Calabria, Officine delle Idee e Il Gal terre Locridee.

Il 7 dicembre verrà, invece, presentato il progetto “Le vie dell’artigianato”, il progetto vuole creare un sistema di rete tra i borghi che favorisca lo sviluppo di un turismo tematico legato alle produzioni locali artigianali. Tra i momenti più attesi e importanti la presentazione della collezione di Luigia Granata (Designer identitaria) dedicata al territorio e alla cultura calabrese. Ancora in programma: degustazione di prodotti artigianali, l’animazione animazione musicale con i “Sabatum Quartet”.

“La Calabria sarà protagonista di questi spazi che dal 4 al 12 dicembre diventano un vero e proprio villaggio globale di arti, mestieri, culture diverse che rappresentano le varie forme del ‘saper fare’ artigiano – dichiarano il presidente e il segretario regionale di Confartigianato Imprese Calabria, rispettivamente Roberto Matragrano e Silvano Barbalace –. La nostra associazione ha organizzato una serie di eventi nello spazio espositivo della Calabria proprio con l’intento di valorizzare lo spirito e la qualità dell’artigianato della nostra regione, una occasione unica per far conoscere non solo la bravura e le capacità delle nostre imprese ma anche per diffondere una immagine positiva della Calabria e dei calabresi nel mondo”.