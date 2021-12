Lotta alle leucemie, a Reggio i volontari della polizia in piazza

REGGIO CALABRIA L’associazione Donatori e Volontari Polizia di Stato Calabria “Donatori Nati Calabria” e l’Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma “AIL”, entrambe con le stesse finalità solidaristiche, hanno dato vita, davanti alla Questura di Reggio Calabria, a una campagna di sensibilizzazione per la cittadinanza sui temi dell’accoglienza, dell’assistenza nei reparti, nonché domiciliare e pediatrica per tutte le persone malate di leucemia. Durante la manifestazione, “AIL Stella per la vita 2021”, attraverso la vendita delle stelle di Natale, è stata organizzata una raccolta fondi per sostenere la ricerca attraverso GIMEMA (Gruppo Italiano Malattie Ematologiche dell’Adulto), fondazione no-profit per lo sviluppo e la promozione della ricerca scientifica e aiutare le CASEAIL reggine ad ospitare gratuitamente i pazienti non residenti a Reggio Calabria ed i loro accompagnatori. Alla manifestazione hanno partecipato attivamente anche i colleghi in pensione iscritti all’Anps, l’Associazione Nazionale Polizia di Stato.