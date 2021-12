Fuscaldo, l’8 dicembre l’inaugurazione del Borgo dei Presepi

FUSCALDO Un viaggio unico e suggestivo in un passato che ritorna presente ed in un percorso circondato da arte, storia e cultura. Il Borgo dei Presepi ha preso forma e diventa realtà. Dall’8 dicembre al 6 gennaio 2022, il Centro storico di Fuscaldo farà da cornice, con il suo secolare ed immutato fascino, alla prima edizione di una manifestazione fortemente voluta, pensata ed ideata dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giacomo Middea, con la preziosa collaborazione della neonata associazione “Il Borgo dei Presepi”. L’evento ha il patrocinio morale del Santuario di San Francesco di Paola, oltre alla locale sezione dell’associazione italiana amici del Presepio. Decine i presepi in mostra, che prenderanno altresì parte al concorso associato alla stessa manifestazione. Ognuno incastonato nelle tavernette lungo i vicoli, le piazzette, nelle Chiese e negli antichi palazzi. Il taglio del nastro è programmato per il pomeriggio dell’8 dicembre, dinanzi la Porta di Juso, uno dei tre ingressi del bellissimo borgo Medievale. Chi visiterà la manifestazione si troverà perciò immerso in un percorso in cui dominerà l’arte presepiale ed in cui troveranno posto anche stand gastronomici, i mercatini di Natale, spettacoli, musica ed intrattenimenti (ovviamente, anche per i più piccoli). Insomma, il Borgo dei Presepi è un evento non solo da non perdere, ma da vivere quotidianamente e nella sua variegata esposizione di colori, d’arte, di bellezza, di sapori, di profumi, di gioia, spensieratezza e divertimento. “Il Borgo dei Presepi nasce dal confronto e dalle idee messe nero su bianco in occasione della redazione del nostro programma amministrativo – è ciò che afferma il sindaco di Fuscaldo, Giacomo Middea, che prosegue: “Abbiamo pensato ad una manifestazione che potesse caratterizzare il nostro stupendo Centro storico, creando un’attrazione turistica e culturale capace di rappresentare un elemento unico nel suo genere e capace di far risplendere l’armonia di un patrimonio secolare che merita di essere custodito e conosciuto. Ma non voglio aggiungere e né anticipare altro, perché questa è un’esperienza da vivere, da toccare con mano, prima ancora che da raccontare. Vorrei però ringraziare chi, con fatica ed impegno, si è speso giorno e notte per la realizzazione dell’evento. Ringrazio, dunque, tutta l’Amministrazione comunale, in particolar modo il consigliere con delega ai grandi eventi Adriana Ramundo. L’energico ed instancabile Comitato de “Il Borgo dei Presepi”, l’associazione “Artisti nel Tempo”, l’associazione italiana amici del Presepio di Fuscaldo, la Biblioteca nazionale di Cosenza, l’Azione Cattolica, il gruppo Scout, l’associazione “Il Faro”, l’associazione “Go’el”, il Gruppo escursionisti Fuscaldo, la Confraternita dell’Immacolata, gli uffici comunali, i singoli volontari e gli sponsor, oltre agli artisti ed a chi animerà la manifestazione nella sua interezza. Venite a visitarci, perché sarà come immergersi in un viaggio nel tempo”. Il primo appuntamento è per mercoledì 8 Dicembre, alle ore 18.30, alla Porta di Juso, per l’inaugurazione della prima edizione de “Il Borgo dei Presepi”.