‘Ndrangheta, scarcerato l’ex vicepresidente del Consiglio regionale Nicolò

REGGIO CALABRIA Il Tribunale di Reggio Calabria, presieduto da Silvia Capone, ha concesso gli arresti domiciliari all’ex vicepresidente del Consiglio regionale, Alessandro Nicolò. L’uomo politico, 60 anni, esponente di Forza Italia, era stato arrestato su richiesta della Procura distrettuale antimafia diretta da Giovanni Bombardieri, il 26 luglio 2019 con l’accusa di associazione mafiosa per avere ricevuto sostegno elettorale dalla cosca Libri in cambio di favori. Nicolò, che era detenuto a Viterbo, ha beneficiato del provvedimento per motivi di salute.