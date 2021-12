Accelera la campagna vaccinale a Platì con l’Open vax day il 15 dicembre

PLATì «Mercoledì 15 dicembre dalle 14:30 alle 19:00 il Comune di Platì, in collaborazione con il Commissario dell’Asp di Reggio Calabria Gianluigi Scaffidi e con il responsabile del Centro Vaccinale di Bianco Rocco Votano, organizza uno speciale Open Vax Day per consentire ai residenti di ricevere la dose di vaccino anti Covid-19.

Grazie al sopralluogo di Votano – si legge in una nota – sarà allestito il percorso vaccinale in sicurezza, realizzato direttamente all’interno del Palazzo Comunale intitolato a Domenico De Maio. Con questa iniziativa, fortemente condivisa col presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, sarà possibile garantire la somministrazione dei vaccini ai cittadini non solo presso la sede comunale, altresì verrà assicurata la vaccinazione a domicilio anche ai soggetti particolarmente fragili residenti a Platì raggiunti da una specializzata équipe vaccinale inviata dall’ Asp di Reggio Calabria per tutelare pazienti con le seguenti patologie: malattie respiratorie, cardiocircolatorie, neurologiche, epatiche, cerebrovascolari, diabete, emoglobinopatie, fibrosi cistica, sindrome di down, grave obesità e disabili con legge 104/1992 art.3 comma 3.

Inoltre sarà possibile usufruire gratuitamente di un servizio navetta messo a disposizione dall’amministrazione comunale per i residenti nelle zone periferiche, al fine di consentire a tutte le frazioni di poter raggiungere il centro vaccinale».

Dichiarazione congiunta del sindaco Rosario Sergi e del presidente del Consiglio Comunale Paolo Ferrara: «La vaccinazione diminuisce il rischio di contrarre il coronavirus e di trasmetterlo; in questo modo possiamo proteggere noi stessi e l’intera comunità. Più persone sono vaccinate, meno il virus circola nella società e meno persone si ammalano o muoiono di coronavirus».