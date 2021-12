Covid: ok dell’Ue ad aiuti da 6 milioni per gli aeroporti calabresi

BRUXELLES La Commissione europea ha approvato lo stanziamento di aiuti di Stato per 6 milioni di euro da parte dell’Italia in favore degli aeroporti della Calabria per risarcirli dei danni subiti nel periodo compreso tra il 1 marzo e il 15 giugno 2021 a causa della pandemia e delle restrizioni ai viaggi imposte dal governo e da altri Paesi per limitare la diffusione del Covid.

L’aiuto assumerà la forma di una sovvenzione diretta per gli aeroporti che hanno registrato un forte calo del traffico e della redditività nel periodo considerato. La Commissione ha rilevato che la misura risarcirà i danni direttamente collegati alla pandemia e l’ha ritenuta proporzionata, in quanto l’indennizzo non eccede quanto necessario per risarcire il danno. (Ansa)