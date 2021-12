Accise ridotte sul gasolio, scoperte compensazioni inesistenti per 177mila euro

REGGIO CALABRIA I funzionari dell’Ufficio delle Dogane di Reggio Calabria, nell’ambito delle attività di controllo sulle imprese che beneficiano della riduzione dell’accisa gravante sul gasolio per uso autotrazione, hanno scoperto un giro di compensazioni inesistenti per 177.000 Euro.

La riduzione dell’aliquota di accisa sul gasolio per autotrazione è un’agevolazione prevista a favore di alcune categorie di imprese esercenti attività di autotrasporto merci e/o passeggeri che, dopo aver acquistato il gasolio, richiedono il rimborso dell’agevolazione (“accisa ridotta”) mediante “compensazione”, ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. n. 241/97 (Mod. F24).

I controlli effettuati dai Funzionari Adm hanno permesso di individuare un’azienda che ha compensato un totale di € 177.000,00 di crediti inesistenti. L’Ufficio procederà all’irrogazione delle sanzioni previste dalla normativa (da un minimo di 177.000 a un massimo di 354.000 Euro) e al recupero dell’accisa indebitamente compensata. Il legale rappresentate dell’azienda è stato denunciato alla competente A.G. per la violazione dell’art. 10 quater del D. Lgs. 74/2000 e altri reati connessi.