L’Accademia Sistina arriva in Calabria. Nuova sede a Rende

COSENZA Massimo Romeo Piparo sceglie ancora una volta di ripartire dai più giovani e apre a Rende, in provincia di Cosenza, una nuova sede della collaudata e prestigiosa Accademia Sistina, riservata a giovani talenti dagli 8 ai 16 anni. Fondatore e Direttore della già rinomata sede romana e delle recenti sedi di Milano e Messina, Piparo, acclamato regista e produttore, oltre che Direttore Artistico del Teatro Sistina, annuncia che l’attività della neo Accademia calabrese partirà il 20 dicembre, negli spazi della P.A.S. Performing Arts Studio di Rende, Cosenza. L’intento è quello di far ripartire il teatro e lo spettacolo proprio dai giovani, dal loro entusiasmo e dalla loro passione, un’iniezione di fiducia per reagire al deserto culturale provocato dalla pandemia. L’appuntamento per le selezioni riservate ai futuri performer è fissato il prossimo lunedì 20 dicembre alle 14:00, giorno in cui si terranno le audizioni di accesso ai corsi invernali. È necessaria la prenotazione al numero 333-4690434. Le lezioni si svolgeranno presso l’accademia P.A.S. (via Crati 45/C, 87036 Rende) che, sotto la direzione artistica di Mirella Castriota, si conferma uno dei punti di riferimento calabresi per la formazione nel mondo dello spettacolo. Grazie alla professionalità e all’esperienza di docenti qualificati che impartiranno lezioni di varie discipline, dal canto alla danza, dalla recitazione al TipTap, i giovani allievi impareranno l’arte del Teatro e del Musical. Oltre all’aspetto formativo, i ragazzi avranno l’opportunità di vivere un’importante esperienza anche dal punto di vista della crescita personale, confrontandosi con gli altri ragazzi e condividendo, accanto all’impegno, anche il divertimento. Grazie a questa full immersion formativa, che garantisce una preparazione multidisciplinare, incentrata molto sulla pratica, i giovani artisti saranno quindi pronti ad affrontare il palcoscenico con un ottimo bagaglio. Come sempre, del resto, il punto di forza dell’Accademia Sistina è creare un ponte tra la formazione artistica di oggi e il lavoro di “domani”: in questi anni infatti molti ragazzi che hanno frequentato i corsi estivi sono poi stati scelti per partecipare a importanti produzioni teatrali e televisive, avendo quindi l’opportunità di dimostrare sul campo cosa hanno imparato. Tutti insieme Appassionatamente, Billy Elliot, Evita, School of Rock, sono solo alcuni dei titoli del repertorio a cui hanno avuto accesso gli allievi selezionati al termine dei corsi.