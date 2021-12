SAN LUCA Un uomo di 54 anni è deceduto, cadendo in un burrone. La tragedia si è consumata in Località Carrubata di San Luca. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Bianco e Siderno con il Nucleo speleo-alpino fluviale, in quanto l’incidente è accaduto in zona impervia.

L’uomo, da quanto appreso, si era allontanato da casa nel pomeriggio. Nel giro di qualche ora è scattato l’allarme della famiglia e poi le ricerche.