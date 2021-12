Verso la riapertura del “Vittorio Cosentino”, i comitati civici incontrano la cittadinanza

CARIATI I “Comitati Uniti” schierati per chiedere a gran voce la riapertura dell’ospedale di Cariati si ritroveranno, per un incontro rivolto alla cittadinanza, per aggiornare sugli ultimi importanti avvenimenti riguardanti la struttura, il prossimo martedì, 21 dicembre, alle 18.30 davanti al “Vittorio Cosentino”.

Da ultimo, si riferirà degli esiti dell’incontro di una delegazione col governatore e neo-commissario “ad acta” Roberto Occhiuto, che ha ribadito la volontà di tendere verso una possibile riattivazione della struttura già a marzo. Volontà già espressa subito dopo l’appello lanciato per la riapertura dell’ospedale da parte del co-fondatore dei Pink Floyd, Roger Waters.