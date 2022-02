Aggredisce di continuo i genitori per ottenere denaro, arrestato giovane a Gagliano

GAGLIANO Nella giornata del 21 febbraio la Stazione Carabinieri di Catanzaro Gagliano ha dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip presso il Tribunale di Catanzaro, su richiesta della locale Procura, a carico di un soggetto per maltrattamenti ai danni dei genitori. L’ipotesi è che il giovane abbia sottoposto i genitori a continue vessazioni, concretizzatesi in sistematiche aggressioni verbali e fisiche, per ottenere la disponibilità di denaro occorrente per l’acquisto di sostanza stupefacente. L’uomo è stato tradotto presso la casa circondariale competente. Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari