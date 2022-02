In auto sulla statale 106 con 13 chili di droga, arrestato percettore di reddito di cittadinanza

MELITO PORTO SALVO La Guardia di finanza finanzieri di Melito di Porto Salvo ha arrestato, in flagranza di reato, un ventottenne di Bianco per traffico di sostanze stupefacenti. L’uomo, che procedeva in direzione Reggio Calabria a bordo di un’autovettura utilitaria, è stato sottoposto a un ordinario controllo di polizia lungo la statale 106, all’esito del quale sono stati rinvenuti diversi sacchi neri, occultati nel bagagliaio e contenenti complessivamente 13,55 chilogrammi di marijuana. All’esito delle operazioni, la droga e l’autovettura utilizzata per il traffico illecito sono stati sequestrati; l’uomo, indagato allo stato per la violazione della normativa in materia di sostanze stupefacenti ed è stato arrestato e condotto carcere di “Arghillà” di Reggio Calabria, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Lo stupefacente, qualora venduto al dettaglio, avrebbe potuto fruttare alla criminalità circa 50.000 euro. L’arresto è stato convalidato dall’autorità giudiziaria di Reggio Calabria e sono in corso approfondimenti investigativi per individuare fornitori e clienti. Da successivi accertamenti, è emerso che il soggetto fosse altresì percettore del reddito di cittadinanza e, in relazione a quanto previsto dalla normativa di settore, è stato segnalato all’Inps per la sospensione del beneficio.