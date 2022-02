Partiti i presidi dei lavoratori di Abramo: «Siamo invisibili ma indispensabili» – FOTO

COSENZA Partita la protesta dei lavoratori dell’Abramo Custumer Care annunciata per oggi. Questa mattina sono iniziati i presidi davanti alle prefetture di Catanzaro, Cosenza e Crotone e davanti alla sede aziendale di San Floro, sit in appoggiati dai sindacati Cgl Cisl e Uil che puntano a far sentire la voce dei lavoratori e ad avere delle risposte immediate.

I dipendenti della compagnia non recepiscono lo stipendio dal mese di dicembre e chiedono con forza il pagamento degli arretrati e delle garanzie per il futuro: «Invisibili ma indispensabili» e «lo stipendio e un diritto non un regalo» si legge sugli striscioni del sit in di Cosenza. Si tratta di 1500 lavoratori delle sedi di Montalto Uffugo, Catanzaro e Crotone che al momento non conoscono le loro reali possibilità future nella società, lo scorso 27 gennaio, inoltre, il Tribunale di Roma ha depositato una dichiarazione di insolvenza dell’azienda.



Le foto del sit in di Cosenza









La protesta davanti alla prefettura di Crotone