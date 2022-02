Comunità competente incontra Occhiuto. «Un tavolo tecnico per attivare il “budget salute”»

CATANZARO Il presidente Occhiuto, alla presenza del sub commissario Ernesto Esposito e del direttore Generale del Dipartimento Tutela della Salute Iole Fantozzi, ha ricevuto, venerdì 25 febbraio, alla Cittadella regionale una delegazione di Comunità competente composta da Rubens Curia, Rosaria Brancati, Francesco Costantino, Daniela Diano, Marina Galati, Francesco Mammì, Antonia Romano e Giovanni Schipani che ha presentato un propositivo documento su alcune problematiche inerenti i bisogni di salute dei calabresi.

«La riunione – riporta una nota –, che si è protratta per oltre due ore, si è svolta in un clima costruttivo e di serrato confronto in cui si è condiviso il valore della partecipazione, dei vari attori sociali ed istituzionali, alla programmazione dell’organizzazione della sanità; a tal proposito il presidente, appena sarà pronta la bozza del Piano Operativo, si confronterà con le parti sociali per eventuali integrazioni, inoltre, prossimamente sarà istituito un “ tavolo tecnico”, come richiesto, da Comunità Competente, per attivare il “budget di salute”, importante strumento per affrontare le problematiche delle fragilità nei suoi vari aspetti sia attinenti alla salute mentale che alle situazioni di svantaggio sociale». «Si è condivisa – continua la nota – la proposta di istituire nella nostra Regione una Uoc Ospedaliera di Neuropsichiatria Infantile che dovrà integrarsi con le neuropsichiatrie infantili territoriali che dovranno essere potenziate con le necessarie assunzioni di personale. Per quanto attiene alla piena attuazione delle Aggregazioni funzionali Territoriali dei medici di medicina generale h 12 e delle Unità Operative Complesse h 24, la problematica è in corso di definizione nel contratto decentrato dei Mmg e dei Pediatri di libera scelta che disegnano un nuovo ruolo di questi professionisti».

Si è affrontata, inoltre, «l’annosa questione degli screening dei tumori femminili e del colon-retto che vedono la Calabria inadempiente ai Lea; su questo argomento è stato proposto di valorizzare il ruolo dei Consultori familiari, di attuare il DCA 137/2020 che presenta opportuni finanziamenti e, da parte del sub commissario, di utilizzare i camper, tenuto conto della orografia della Calabria. Particolare attenzione è stata posta all’organizzazione della salute mentale ed ai nuovi bisogni di salute in questo delicato campo su cui, nel mese di aprile, Comunità Competente e le molte Associazioni del settore organizzeranno una riflessione pubblica a cui hanno invitato il Presidente; infine, per quanto attiene alla riduzione delle “Liste d’attesa”, il Commissario ha firmato un Dca che affronta la drammatica situazione dei tempi di attesa. In merito ai gravi ritardi attinenti all’edilizia sanitaria, sottolineati da Comunità Competente, è stata avviata una ricognizione da parte della struttura commissariale. Il presidente, consapevole dei ritardi della nostra sanità accumulati negli anni precedenti, ha voluto dotare la sanità della “Azienda zero” che sarà avviata nel mese di marzo».

L’incontro è terminato con la consapevolezza che sarà necessario attuare un notevole sforzo per consentire l’assunzione del personale di cui il nostro sistema sanitario regionale è fortemente carente, intanto eseguendo i concorsi già autorizzati (circa 500 unità) su cui la struttura commissariale si è già attivata e inoltre richiedendo ai ministeri affiancanti ulteriori autorizzazioni con la consapevolezza che valorizzando la Medicina di prossimità i Presidi ospedalieri potranno svolgere pienamente la loro funzione».