«Ammalati di Covid e senza un medico». A Umbriatico il dramma della sanità precaria

UMBRIATICO Un piccolo centro come tanti nel quale l’emergenza sanitaria si sente più forte. A Umbriatico sono una dozzina le persone positive al Covid. E praticamente tutte sono senza assistenza medica. Lo sa bene il sindaco, Pietro Greco, che vive la situazione sulla propria pelle. E lo denuncia: «Io, mia moglie e i miei due figli, siamo positivi al Covid. Personalmente da tre giorni sto malissimo ma, a Umbriatico, non abbiamo un medico cui poterci rivolgere: niente Usca, né medico di base e guardia medica», racconta alla Gazzetta del Sud.

Alla precarietà sanitaria si aggiunge, da giovedì sera, lo stop subìto dal servizio di guardia medica. I cittadini, infatti, non hanno potuto contare su un medico nella postazione del paese, dalle 20 alle 8, di giovedì e di venerdì, a causa della cronica carenza di medici nell’Asp 5 disposti ad svolgere servizio.

Nelle condizioni attuali, il medico di base è presente a Umbriatico per due ore, due volte a settimana. Il sindaco stesso si era offerto di rinunciare alla propria indennità di carica pur di risolvere il problema. Ma il suo appello del primo cittadino non ha avuto il riscontro auspicato.