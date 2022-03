Mosca si prepara ad assediare Kiev. Bombe su Kharkiv

KIEV Al sesto giorno di guerra, l’aggressione della Russia all’Ucraina non sembra essersi arrestata nonostante l’avvio delle trattative di pace avviate ieri in Biellorussia.

A Kiev suonano le sirene dell’allarme bomba, dopo una notte relativamente tranquilla rispetto ai giorni scorsi. Alcune immagini satellitari mostrano un convoglio militare russo nei pressi di Kiev lungo più di 40 miglia, oltre 60 chilometri, come riferito dalla Cnn. Il convoglio si estenderebbe dalla base aerea di Antonov, a nord di Pribyrsk, vicino al confine con la Bielorussia. A Kiev, quindi, la situazione resta «difficile» e «tesa», come spiegato dal sindaco della capitale, Vitali Klitschko. «I civili che rimarranno in città durante il coprifuoco senza un permesso speciale saranno considerati membri di gruppi di sabotaggio nemici», aveva detto su Facebook. Intanto, nella notte, è suonata l’allerta. A Kiev e in altre città ucraine — Rivne, Volyn, Ternopil, Uman, Cherkasy, Vinnytsia — si sono udite più sirene antiaeree.

Sempre a Kiev una base militare è stata colpita con un attacco aereo sferrato la notte scorsa dalle forze russe: lo riporta il Guardian, che pubblica un video con immagini dell’incendio lungo una strada di Brovary – dove ha sede la base, a 25 km a nordest di Kiev – riprese dall’interno di un’auto. Nel video le persone a bordo dell’auto che riprendono la scena si chiedono se qualcuno sia sopravvissuto all’attacco e commentano che il posto di blocco della base è stato centrato in pieno.

Kharkiv sotto attacco

La città ucraina di Kharkiv è nuovamente sotto attacco questa mattina. Immagini televisive, rilanciate sui social, mostrano una forte esplosione dopo quello che potrebbe essere un missile o una bomba detonata presso un edificio che la testata Kyiv Indipendent identifica come la sede del governo regionale. Secondo le autorità cittadine, in una nota, l’obiettivo «era il governatore della regione».

Kherson circondata dalle truppe di Putin

La città meridionale ucraina di Kherson è quasi completamente circondata dalle truppe russe. A riportarlo è stata la giornalista Alyona Panina parlando con l’emittente Ucraina 24. “La città è circondata, ci sono molti soldati russi e attrezzature militari da ogni lato, hanno istituito posti di blocco alle uscite”, ha affermato, secondo quanto riporta su Twitter il ‘Kyiv Independent’.

La Biellorussia non parteciperà alla guerra

La Bielorussia non prenderà parte ad operazioni di combattimento in Ucraina. Lo ha affermato il presidente bielorusso Alexander Lukashenko, secondo quanto riferisce l’agenzia Tass citando l’agenzia bielorussa Belta. Lukashenko ha detto che la Russia ha iniziato le operazioni in Ucraina perché non gli era stata lasciata altra scelta. Minsk, ha aggiunto il leader bielorusso, è pronta a negoziare con chiunque al momento nell’interesse della pace nella regione.