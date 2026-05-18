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Marcenaro al “Barbera” per la sfida di ritorno tra Palermo e Catanzaro

Resi noti gli arbitri delle semifinali playoff di serie B

Pubblicato il: 18/05/2026 – 14:38
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Marcenaro al “Barbera” per la sfida di ritorno tra Palermo e Catanzaro

ROMA Sono stati resi noti gli arbitri delle gare di ritorno delle semifinali playoff di serie B. Monza – Juve Stabia 19/05 ore 20, arbitro: Mariani di Aprilia; Palermo – Catanzaro 20/05 ore 20, arbitro: Marcenaro di Genova.

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