La Reggina batte il Vicenza e vola. Sconfitte per Crotone e Cosenza

Reggina batte Lanerossi Vicenza 3-1 (2-0) in una partita della 27/a giornata del campionato di calcio di Serie B disputata sul terreno dello stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria. I gol: nel primo tempo per i padroni di casa Galabinov su rigore al 37′ e Menez al 42′; nel secondo tempo sempre per i calabresi Cortinovis al 2′ e per gli ospiti Padella al 35′. Pisa-Crotone invece finisce 3-2 (3-0) sul terreno dell’Arena Garibaldi di Pisa. I gol: nel primo tempo per i toscani Puscas al 22′, Benali al 37′ e Torregrossa al 45′; nel secondo tempo per gli ospiti Mogos al 15′ e Cuomo al 24. Frosinone batte Cosenza 1-0 (0-0) sul terreno dello stadio Benito Stirpe di Frosinone. Il gol: nel secondo tempo Charpentier su rigore al 38′.