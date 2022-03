Estorsioni a Badolato, alleggerite in appello le condanne per gli imputati

la sentenza

CATANZARO La Corte d’Appello di Catanzaro – Antonio Giglio presidente, Maria Rosaria di Girolamo e Pietro Scuteri a latere – ha alleggerito le condanne inflitte dal Tribunale di Catanzaro in primo grado nei confronti di Vincenzo Gallelli, Antonio Gallelli, Giuseppe Caporale e Antonio La Rocca, accusati, nell’ambito del processo “Pietranera” di avere vessato per 20 anni i baroni Ettore e Lucia Gallelli, rappresentati dall’avvocato Michele Gigliotti, fissando le modalità di sfruttamento dei terreni e costringendo, di anno in anno, gli imprenditori a concederli a pascolo ed erbaggio a propri familiari, nipoti e pronipoti, impedendone così il libero sfruttamento commerciale da parte dei proprietari.

La Corte d’Appello ha rideterminato la pena nei confronti di Vincenzo Gallelli, 6 anni e 5000 euro di multa (11 anni di reclusione in primo grado); Antonio Gallelli 6 anni e 5000 euro di multa (9 anni in primo grado); Francesco La Rocca, 4 anni e 3.333 euro di multa (7 anni in primo grado); Giuseppe Caporale, 6 anni e 5000 euro di multa (8 anni in primo grado). Confermati i risarcimenti per le parti civili. Nel collegio difensivo gli avvocati Vincenzo Cicino, Salvatore Staiano, Domenico Pietragalla.

(ale.tru.)