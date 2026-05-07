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Simeri Crichi, ruba 225 litri di gasolio ad un impianto di energia e tenta la fuga in auto: denunciato

Dopo un breve inseguimento verso la SS106 è stato fermato dei carabinieri. All’interno del veicolo 9 taniche stipate con cura

Pubblicato il: 07/05/2026 – 7:50
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Simeri Crichi, ruba 225 litri di gasolio ad un impianto di energia e tenta la fuga in auto: denunciato

Nella notte di martedì a Simeri Crichi i militari in servizio presso l’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Sellia Marina hanno denunciato a piede libero un soggetto 49 enne della provincia di Reggio Calabria per furto aggravato. Nel dettaglio, i militari hanno intercettato un’autovettura che, alla vista dei lampeggianti, ha tentato la fuga verso la SS106. Dopo breve inseguimento, i militari hanno raggiunto e bloccato il veicolo e all’interno del bagagliaio hanno rinvenuto 225 litri di gasolio, suddivisi in 9 taniche, stipati con cura ma senza alcuna spiegazione credibile. Nel frattempo, altre pattuglie, fatte convergere rapidamente sul posto, hanno setacciato la zona collinare, notando piccole tracce di gasolio lungo la strada, che conducevano a un terreno dove una società di noleggio, per conto di Enel, aveva installato un gruppo elettrogeno per sopperire a un recente guasto della rete elettrica locale. Ivi è stato constatato che sportelli del macchinario erano stati forzati.

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