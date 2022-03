“Genitori si diventa”, agli Ospedali iGreco il percorso per coppie

L’iniziativa

COSENZA «Acquisire più informazioni possibili e vestirsi di maggiore consapevolezza, nelle donne in stato interessante, può essere molto utile per combattere l’ansia e lo stress dovuto all’emergenza covid ancora in piedi. “Genitori si diventa”, il percorso multidisciplinare di accompagnamento alla genitorialità, assolve proprio a questo compito. La 14esima edizione partirà da sabato 12 marzo. L’obiettivo era e resta quello di promuovere la salute delle donne in gravidanza, riconoscere ed intervenire in caso di campanelli d’allarme e patologie e favorire la salute del neonato». È quanto fanno sapere dal reparto di ostetricia e ginecologia della sede operativa Sacro Cuore iGreco Ospedali Riuniti, Maria Cecilia Gioia, psicologa esperta in perinatalità e psicoterapeuta e l’ostetrica Carla Zupo, sottolineando che il percorso è consigliato alle donne che si trovano dalla 23esima settimana al sesto mese di gravidanza. «Le iscrizioni a “Genitori si diventa” – si legge in una nota – scadono giovedì 10. Per partecipare occorre scrivere a percorsodiaccompagnamento@igrecospedali.it. Una volta inviata la mail di prenotazione le partecipanti riceveranno il modello di autorizzazione al consenso dei dati personali, da compilare e restituire firmato con le indicazioni sul pagamento».

«I temi saranno affrontati con l’equipe formata da psicologi, infermiere ed ostetriche – è detto ancora – nel percorso incentrato su dialogo, confronto ed ascolto, nel corso degli appuntamenti che avranno una durata di circa due ore e che si terranno sulla piattaforma online Zoom».

Ecco i temi che saranno trattati:

Quando le mamme si ascoltano (psicologa psicoterapeuta);

Perineo e respiro (ostetrica);

Movimento e rilassamento (ostetrica);

Diventare papà: questione di pancia? (psicologa-psicoterapeuta);

Genitori in contatto (ostetrica e Infermiera Pediatrica);

Il triangolo si.. l’avevamo considerato?! (psicologa psicoterapeuta);

Travaglio: come affrontarlo (ostetrica).