Ritorno di Sacal alla Regione, Ferro: «Importante risultato per la Calabria»

Aeroporti

CATANZARO «La positiva soluzione della vicenda Sacal, che torna sotto controllo pubblico, è un risultato straordinario ottenuto dal presidente Roberto Occhiuto». È quanto afferma la coordinatrice regionale di Fratelli d’Italia onorevole Wanda Ferro che aggiunge: «Un’operazione che ha consentito innanzitutto di scongiurare la revoca della concessione, ma che dà soprattutto alla Regione l’opportunità di programmare lo sviluppo dei tre aeroporti calabresi, l’hub internazionale di Lamezia Terme e gli scali di Reggio Calabria e Crotone, valorizzandone le rispettive peculiarità».

«Dopo il periodo di grave difficoltà causato dalla pandemia – sostiene Ferro – il sistema aeroportuale deve rappresentare il motore del rilancio del turismo e più in generale di tutta la nostra economia. In questa direzione apprezziamo anche la positiva interlocuzione avviata dal presidente Occhiuto con Ita sull’offerta dei voli per la Calabria».

«Servono nuove tratte, nuovi voli – conclude la parlamentare – ma è necessario anche rendere più attrattivo il mercato calabrese, per stimolare la concorrenza tra i vettori sulle tariffe e sulla qualità dei servizi. Un lavoro di importanza strategica, quello di portare a pieno regime gli aeroporti calabresi, al quale Fratelli d’Italia dà pieno sostegno».