Pd Cosenza, Boccia: «Io assente? Controllo tutto quello che accade»

l’intervista

COSENZA «Il rinvio dei congressi è dovuto alla presenza di ricorsi proposti dai candidati alla segreteria provinciale del partito. Il motivo è sempre lo stesso, non appena ci saranno le valutazioni della commissione nazionale di garanzia, indicheremo una data e celebreremo il congresso del Pd». A parlare, al Corriere della Calabria, è il responsabile degli Enti locali del Partito democratico e commissario della federazione provinciale dem, Francesco Boccia. L’esponente democrat risponde così alle critiche mosse dal membro del Pd cosentino Giuseppe Mazzuca, che in una intervista concessa alla nostra redazione aveva sottolineato l’assenza di Boccia e il disinteresse per il “caso” Cosenza.

«Controllo tutto quello che accade»

Boccia non sembra più di tanto preoccupato per le sorti del partito nella provincia di Cosenza, l’unica a non aver celebrato i congressi. «Non sono presente fisicamente perché come accade in ogni realtà commissariata spetta ai sub commissari (in questo caso Maria Locanto e Aldo Zagarese) occuparsi del partito», continua il democrat che aggiunge: «il Pd a Cosenza ha costruito la candidatura di Franz Caruso e riportato il centrosinistra al governo della città dopo dieci anni di centrodestra». Secondo Boccia: «Non c’è bisogno di un padre che controlla tutti gli altri. Il mio commissariamento come è noto era un accompagnamento al congresso e nulla di più. Non sono fisicamente a Cosenza ma controllo tutto quello che accade». (f.b.)