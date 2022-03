Vandalizzano e rubano in due scuole a Catanzaro. Denunciati sei minori

le indagini

CATANZARO Nell’ambito di specifici servizi di vigilanza e prevenzione, personale della Digos e dell’Upgsp interveniva negli Istituti Scolastici Comprensivi “Pascoli-Aldisio” e “Patari-Rodari” di Catanzaro, dove erano stati segnalati dapprima atti vandalici e successivamente il furto di materiale didattico.

Le prime indagini sviluppate dalla Digos, volte all’individuazione dei responsabili di questi eventi delittuosi, venivamo incentrate all’acquisizione dei filmati registrati da una serie di impianti di video sorveglianza installati nei pressi delle due scuole e nelle vie adiacenti.

Dall’analisi immediata di alcune riprese video registrate dal sistema di video sorveglianza è stato possibile constatare la presenza di alcuni giovani incappucciati e vestiti in modo sportivo che nella notte tra il 9 e il 10 gennaio, hanno scavalcato il muro di cinta del predetto istituto scolastico introducendosi nel piazzale della scuola.

La successiva e scrupolosa analisi delle varie immagini, seguita da attività info-investigativa tradizionale sviluppata sul territorio, ha permesso di individuare, identificare e segnalare alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Catanzaro, 6 giovani quali presunti responsabili del gesto delittuoso, nonché di recuperare tutto il materiale didattico sottratto che è stato restituito alla scuola Patari-Rodari di Catanzaro nelle mani del Dirigente Scolastico.

In merito ai simboli rinvenuti all’interno di una delle scuole, si esclude che vi siano correlazioni a gruppi politici antagonisti e/o eversivi.