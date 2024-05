Terrorizza la famiglia per oltre 10 anni, 32enne arrestato nel Crotonese

il fatto

CROTONE Un 32enne di Mesoraca (nel Crotonese) è stato arrestato per maltrattamenti contro familiari o conviventi dai militari della Stazione Carabinieri di Mesoraca. L’arresto scaturisce dalla denuncia della moglie, presentata presso il Comando Stazione nello stesso giorno, la quale ha confidato ai militari di vivere, insieme ai figli minorenni, una situazione ansia e terrore dovuta a continue violenze fisiche e verbali poste in essere proprio dal marito, violenze che duravano da oltre 10 anni. La donna, stanca del clima di paura generato dagli atteggiamenti criminali del marito, ha deciso con coraggio di denunciare il tutto ai Carabinieri i quali, in stretta sinergia con la Procura della Repubblica di Crotone, hanno attivato immediatamente tutte le procedure di sicurezza legate al c.d. “Codice Rosso” e di tutela delle vittime di violenza domestica. I militari, dopo aver ascoltato attentamente la donna e i suoi familiari, al fine di ricostruire dettagliatamente la vicenda, hanno proceduto all’arresto del marito. L’uomo, al termine delle formalità di rito è stato sottoposto agli arresti domiciliari.

