Continua il calvario del Crotone, a Benevento sconfitta che sa di retrocessione

calcio serie B

Continua il calvario del Crotone che perde ancora una volta nell’ultimo turno del campionato di serie B. Al Vigorito partita praticamente senza storia, con il Benevento che conferma la propria superiorità schiantando i pitagorici per 3-1. Pratica già archiviata dai campani nel primo tempo, finito 2-0 con la doppietta di Moncini, nella ripresa un’autorete di Vogliacco riaccende le speranze per il Crotone ma in pieno recupero la chiude Forte su rigore. Per i rossoblù 17esima sconfitta stagionale, sempre penultimo posto e spettro della retrocessione sempre più vicino.

IL TABELLINO

Benevento – Crotone 3-1

Benevento (4-3-1-2): Paleari; Gyamfi (1’st Tello), Glik, Vogliacco, Foulon; Ionita, Acampora, Improta; Farias (14’st Forte); Lapadula (42’st Petriccione), Moncini (23’st Elia). A disp.: Manfredini, Tartaro, Calò, Tello, Sau, Masciangelo, Talia, Pastina, Brignola. All.: Caserta

Crotone (3-4-2-1): Festa; Canestrelli (15’st Kargbo), Golemic, Nedelcearu; Calapai, Estevez (15’st Kone), Awua, Schnegg (28’st Sala); Marras (28’st Adekanye), Mulattieri; Maric. A disp.: Saro, Cuomo, Vulic, Giannotti, Borrello, Mogos, Schirò, Cangiano. All.: Modesto

Arbitro: Giua di Olbia. Assistenti: Gualtieri e D’Ascanio. IV ufficiale: Emmanuele. Var e Avar: Marinelli e Sechi

Marcatore: 25’pt e 47’pt Moncini (B), 27’pt aut. Vogliacco (C), 47’st Forte (B)