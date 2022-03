Il diario della guerra

ROMA Inizia con uno scambio di accuse il vertice tra Stati Uniti e Cina in corso a Roma sul dossier Ucraina.

Secondo due funzionari statunitensi, citati dalla Cnn, Mosca avrebbe chiesto alla Cina anche droni, nel quadro di un sostegno militare, e assistenza economica. Una denuncia che segue quella rilanciata dal Financial Times ha rivelato che Mosca avrebbe chiesto a Pechino di fornire equipaggiamento militare fin dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina. La Cnn precisa che secondo una delle sue fonti la Cina ha risposto alla richiesta russa, ma il funzionario non è entrato nel dettaglio della risposta.

Ai rapporti di stampa sulla richiesta russa ha già risposto il portavoce dell’ambasciata cinese a Washington, Liu Pengyu, che ha affermato di «non averne mai sentito parlare» e ha definito «davvero sconcertante» la situazione in Ucraina insistendo sulla «moderazione» per evitare un’ulteriore escalation. Ed anche il portavoce del ministero degli Esteri di Pechino, Zhao Lijian le ha commentate duramente: «sono solo disinformazione» americana.

Da qui la complessità dell’incontro a Roma tra il consigliere per la Sicurezza nazionale Usa, Jake Sullivan, e Yang Jiechi dell’Ufficio politico del Comitato centrale del Partito comunista cinese e capo della Commissione esteri del Comitato centrale del Pcc. Un faccia a faccia che per queste ragioni si annuncia indubbiamente in salita.

Il vertice in teleconferenza tra Mosca e Kiev

L’altro incontro importante in programma per oggi è quello tra una delegazione russa e una ucraina. È il quarto round di faccia a faccia tra le due opposte fazioni che si fronteggiano sul campo. Dopo i tre precedenti incontri che si sono svolti in Biellorussia. Questo vertice si terrà in video conferenza. All’ordine del giorno sempre il tentativo di stabilire una tregua o quantomeno di individuare corridoi umanitari sicuri per evacuare i civili delle città ucraine assediate dalle truppe di Putin. Kiev chiederà a Mosca, in particolare, il cessate il fuoco e il ritiro delle truppe russe. Lo riferisce Mykhaïlo Podoliak uno dei negoziatori e consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in un video su Twitter.

La situazione sul campo

Non si placano intanto i bombardamenti. Un attacco russo ha colpito un centro di produzione di aeromobili Antonov che si trova nei pressi dell’aeroporto Sviatoshyn, a circa 10 km dal centro di Kiev. Lo affermano fonti dell’amministrazione comunale. In precedenza era stato riportato che ad essere colpito era stato lo scalo Antonov (Hostomel), un importante terminal cargo e base aerea.

Almeno una persona sarebbe morta nel quartiere di Obolon, a Kiev, dove stamani sarebbe stato colpito un edificio residenziale di nove piani. Lo riporta The Kyiv Independent, precisando che altre tre persone sono state trasportate in ospedale. Su Twitter vengono diffuse immagini attribuite ai servizi di emergenza ucraini che mostrano fiamme e vigili del fuoco al lavoro.

Kuleba: «Dateci armi e applicate sanzioni più dure alla Russia»

«A coloro che all’estero hanno paura di essere trascinati nella Terza guerra mondiale. L’Ucraina combatte con successo. Abbiamo bisogno di voi per aiutarci a combattere. Forniteci tutte le armi necessarie». Lo scrive il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, su Twitter. «Applicate più sanzioni alla Russia e isolatela completamente. Aiutate l’Ucraina a costringere Putin al fallimento e scongiurerete una guerra più grande», chiede il ministro ucraino.

Iryna Vereschuk: «Concordati 10 corridoi umanitari»

Il vice primo ministro dell’Ucraina Iryna Vereschuk ha detto che sono stati concordati 10 corridoi umanitari per la giornata di oggi, anche dalle città vicino alla capitale Kiev e nella regione orientale di Luhansk. «Cercheremo, ancora una volta, di sbloccare il movimento del convoglio umanitario che trasporta cibo e medicine a Mariupol da Berdiansk», ha aggiunto. Nella città portuale sarebbero state uccise già 2.500 civili, dicono fonti governative.

Morta la donna incinta insieme con il suo bimbo

La donna incinta che era stata fotografata mentre veniva evacuata da un ospedale pediatrico bombardato nella città ucraina di Mariupol è morta insieme al suo bambino. Lo riferiscono i media internazionali. La donna era stata trasportata d’urgenza in un altro ospedale dopo l’attacco russo la scorsa settimana ed era stata fotografata, distesa su una barella, mentre si teneva con le mani il grembo insanguinato. La foto fece il giro del mondo in pochi minuti. Il chirurgo che l’ha operata, Timur Marin, ha detto di averle trovato il bacino schiacciato e l’anca staccata. Dopo il taglio cesareo, il bambino non ha mostrato alcun segno di vita e dopo 30 minuti di rianimazione è morta anche lei.