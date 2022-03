La Reggina si aggiudica il derby calabrese: contro il Cosenza è 1-0

serie b

REGGIO CALABRIA La Reggina batte il Cosenza 1-0 e sale a 46 punti in classifica. Per battere gli ospiti nel match valido per il campionato di Serie B basta una rete dagli undici metri di Folorunsho al minuto 37 del primo tempo dopo un fallo di Vallocchia su Kupisz.

Nel finale del primo tempo la squadra allenata da Stellone riesce anche a raddoppiare, ma la posizione di Rivas è irregolare. Come nelle partite precedenti, nel finale arriva il forcing degli ospiti che guadagnano un rigore al 92 per atterramento sospetto in area del subetrato Laura. L’arbitro Giua viene però richiamato dal Var e cambia decisione ammonendo l’attaccante rossoblu per simulazione. La partita finisce dopo sette minuti di recupero. I granata mantengono così vive le speranze playoff mentre la squadra di Bisoli resta al diciassettesimo posto in classifica a quota 24 punti. Nel prossimo turno la Reggina volerà a Cremona mentre il Cosenza ospiterà il Parma (redazione@corrierecal.it)