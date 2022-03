Trovato con 50 grammi di cocaina e oltre mille euro in banconote da piccolo taglio, un arresto a Vibo

cronaca

VIBO VALENTIA Lo scorso fine settimana, personale della Polizia di Stato, impiegato in specifici servizi ad ampio raggio disposti dal Questore di Vibo Valentia e volti al contrasto di forme di illegalità, traeva in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio un soggetto del posto, pluripregiudicato.

Dopo le formalità di rito, lo stesso veniva sottoposto al regime degli arresti domiciliari.

L’operazione è stata coordinata dalla locale Procura della Repubblica diretta dal Procuratore Capo Camillo Falvo.

Nel corso di un posto di controllo, i poliziotti intimavano l’Alt ad un’autovettura che si presentava con le gomme anteriori fortemente usurate nonché, le verifiche dei documenti, evidenziavano che era anche priva di regolare revisione.

Il conducente, però, all’atto della redazione dei verbali per le relative violazioni del Codice della Strada, manifestava un forte nervosismo e un’ingiustificata agitazione.

Pertanto, veniva approfondito il controllo all’abitacolo e all’interno del porta oggetti del cruscotto anteriore, lato passeggero, si rinveniva un involucro di cocaina del peso di grammi 50. La perquisizione a casa del fermato permetteva di sequestrare anche la somma in contanti di euro 1180 in banconote da euro 20,00 e euro 50,00, 1 bilancino elettronico di precisione, 1 micro telefono e materiale di confezionamento delle dosi.