La visita del Comandante Interregionale Carabinieri al Comando Provinciale di Cosenza

l’incontro

COSENZA Il 22 marzo 2022, in Cosenza, il Comandante Interregionale Carabinieri “Culqualber”, Generale di Corpo d’Armata Riccardo Galletta, si è recato in visita al Comando Provinciale Carabinieri di Cosenza, ove alla presenza del Comandante Provinciale, Col. Agatino Saverio Spoto, ha incontrato il personale della sede, i Comandanti di Compagnia ed alcune rappresentanze dei Reparti Speciali, della Rappresentanza di base e dell’Associazione Nazionale Carabinieri in congedo. Nel corso della visita, il Generale ha affrontato numerose tematiche di rilievo istituzionale con particolare riferimento ai servizi di prossimità ed al contrasto alla criminalità organizzata di tipo mafioso e comune, nonché ai tradizionali valori di coesione e dedizione al servizio che da sempre contraddistinguono l’Arma. Dopo la consueta ispezione ai Reparti della sede, il Generale si è recato in visita ad alcune autorità civili e religiose locali tra cui l’Arcivescovo di Cosenza, Francesco Antonio Nolè, il Presidente del Tribunale di Cosenza, Maria Luisa Mingrone ed il direttore del Tgr Calabria Massimo Fedele. Al termine degli incontri, dopo un breve momento conviviale, il Generale Galletta, accompagnato dal Comandante Provinciale di Cosenza, si è recato in visita alle Stazioni Carabinieri di Cosenza Centro presso la caserma “Grippo” – storica sede dell’Arma Brutia – e presso la Stazione Carabinieri di Amantea ove ha incontrato i rispettivi Comandanti di Compagnia e di Stazione unitamente al personale dipendente.