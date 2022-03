Porto Gioia Tauro, Auddino: «A Dubai presentate le potenzialità dello scalo»

l’evento

CATANZARO «È per me motivo di grande orgoglio la presentazione del Porto di Gioia Tauro all’incontro organizzato nell’ambito del Regional Day della Calabria presso

il Padiglione Italia di Expo 2020 Dubai. Il presidente della Regione Calabria Occhiuto, il presidente dell’Autorità portuale Agostinelli, i ministri Carfagna e Giovannini ed il procuratore Gratteri hanno presentato al mondo questa straordinaria infrastruttura dalle enormi potenzialità nelle quali ho creduto fin dall’inizio del mio mandato quando lo scalo viveva la sua crisi più grave”. E’ quanto afferma, in una nota, il senatore reggino del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Auddino. “Solo qualche anno fa – prosegue Auddino – il Porto di Gioia Tauro era fortemente sottoutilizzato, neanche al 50% delle proprie potenzialità, mentre oggi viene presentato come fiore all’occhiello della Calabria. A settembre 2018, insieme all’allora Ministro Toninelli ed all’allora Commissario Agostinelli abbiamo intrapreso un percorso importante di rilancio della realtà portuale che nel giro di pochi anni ha portato a questi straordinari risultati. Grazie al premuroso interesse dimostrato dai Governi Conte 1 e Conte 2 per la ripresa della realtà portuale oggi abbiamo un porto sempre più moderno e performante per via del poderoso piano di investimenti privati e pubblici, compresi i fondi del Pnrr. A breve saranno stanziati anche i 6 milioni di euro per il retroporto previsti dal mio emendamento. Siamo in dirittura d’arrivo, tra qualche mese verranno avviati i cantieri per i lavori di riqualificazione previsti nell’ambito della viabilità, dei trasporti, della logistica e del decoro urbano delle aree industriali retroportuali”. “Io ho fatto quanto promesso in questi anni – aggiunge ancora il senatore pentastellato – i risultati sono sorprendenti e non posso che esserne soddisfatto. Continuerò a lavorare ed a mantenere alta l’attenzione sul Porto perché sono convinto che da qui passino delle ottime chanches di sviluppo per la Calabria, per tutto il Paese e per l’intero Mediterraneo”.